«Торпедо» выразило несогласие с дисквалификацией Клотета на 2 матча

«Торпедо» выразило несогласие с дисквалификацией главного тренера Жозепа Клотета на 2 матча за инцидент в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Наш клуб выражает несогласие с принятым решением, так как видеозапись трансляции матча «Торпедо» — «Спартак» на телеканале «Матч Премьер», а также запись с технической камеры доказывают, что Жозеп Клотет не демонстрировал оскорбительного жеста, указанного в протоколе матча и рапортах судей. Кроме того, по записи видно, что главный тренер «Торпедо» не называет главного арбитра матча «клоуном», — говорится в заявлении.

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма 23-го тура РПЛ «Торпедо» со «Спартаком» (1:2). После финального свистка тренер, проходя мимо судей, плюнул. Кроме того, ранее сообщалось, что Клотет назвал арбитра встречи Павла Шадыханова клоуном.