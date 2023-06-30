Нападающий «Ахмата» Альсултанов на правах аренды перешел в «Волгу»
Форвард «Ахмата» Ислам Альсултанов на правах аренды до конца сезона-2023/24 перешел в «Волгу» из Ульяновска, сообщает пресс-служба клуба.
21-летний футболист сыграл в РПЛ за «Ахмат» в минувшем сезоне 1 матч и не отметился результативными действиями.
В 17 матчах в МФЛ форвард забил 13 мячей и отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с грозненским клубом действует до 30 июня 2024 года.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/3701
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