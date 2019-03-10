"Нам приходится кидать их в пекло". Адиев - о молодых игроках "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Локомотива" в матче 19-го тура премьер-лиги (0:2) заявил, что молодым игрокам необходимо время, чтобы привыкнуть к игре на высоком уровне.

- Второй тайм занес бы нам в актив, первый не получился, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - В перерыве попросил игроков убрать скованность в действиях. У нас есть ряд молодых ребят, которые дебютируют. Сказал им, что на вас не должен влиять результат. За него отвечаю я.

Молодые игроки? Для них нужно время. Но нам некуда деваться. Ребят надо вводить в состав. Во время войны в 16 лет на фронт брали... Нам приходится кидать их в жаркое пекло.

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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