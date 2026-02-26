Тикнизян: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым и уходе из клуба.

В мае 2025-го Тикнизян после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) эмоционально прокомментировал отсутствие игрового времени, заявив, что чувствует себя последним говном.

«Это уже в прошлом, но я понимаю прекрасно, первое, что я хотел уйти не так. Я хотел дать гораздо больше команде. И мой вот этот спич, когда я сказал, что чувствую себя говном, тоже есть разница чувствовать и считать себя говном. Чувствую себя говном, потому что пацаны заходят после игры в раздевалку, потные, грязные, празднуют победу, а я сижу вот просто сухой. Сухой, знаешь, как будто никчемный, ничего не сделал, чтобы мы победили. И так из раза в раз. Там последние мои полтора месяца я не играл. Вообще практически не выходил.

А что я чувствую, наверное, то, что я не додал многое «Локомотиву». Я не буду искать здесь крайним, всегда спрашиваю с самого себя. Да, где-то, наверное, не справился с эмоциями, да, где-то вел себя не так, как нужно. Но для меня всегда оправдание всему этому, что я был искренен. Если бы со мной человек сел и поговорил, решились бы многие проблемы. Но как должен чувствовать себя футболист, который не играет, с которыми не разговаривают? ... Вы хотели правду? Михаил Михайлович хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном», — сказал Тикнизян в новом выпуске FONtour.

Летом 2025-го года футболист подписал контрак с «Црвеной Звездой».