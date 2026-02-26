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Тикнизян: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном»

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым и уходе из клуба.

В мае 2025-го Тикнизян после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) эмоционально прокомментировал отсутствие игрового времени, заявив, что чувствует себя последним говном.

«Это уже в прошлом, но я понимаю прекрасно, первое, что я хотел уйти не так. Я хотел дать гораздо больше команде. И мой вот этот спич, когда я сказал, что чувствую себя говном, тоже есть разница чувствовать и считать себя говном. Чувствую себя говном, потому что пацаны заходят после игры в раздевалку, потные, грязные, празднуют победу, а я сижу вот просто сухой. Сухой, знаешь, как будто никчемный, ничего не сделал, чтобы мы победили. И так из раза в раз. Там последние мои полтора месяца я не играл. Вообще практически не выходил.

А что я чувствую, наверное, то, что я не додал многое «Локомотиву». Я не буду искать здесь крайним, всегда спрашиваю с самого себя. Да, где-то, наверное, не справился с эмоциями, да, где-то вел себя не так, как нужно. Но для меня всегда оправдание всему этому, что я был искренен. Если бы со мной человек сел и поговорил, решились бы многие проблемы. Но как должен чувствовать себя футболист, который не играет, с которыми не разговаривают? ... Вы хотели правду? Михаил Михайлович хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном», — сказал Тикнизян в новом выпуске FONtour.

Летом 2025-го года футболист подписал контрак с «Црвеной Звездой».

Источник: Youtube-канал FONBET
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Михаил Галактионов
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
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Зенит

 6
Максим Глушенков
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П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
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Родина

 2 1 0
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