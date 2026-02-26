Тикнизян: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном»
Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым и уходе из клуба.
В мае 2025-го Тикнизян после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) эмоционально прокомментировал отсутствие игрового времени, заявив, что чувствует себя последним говном.
«Это уже в прошлом, но я понимаю прекрасно, первое, что я хотел уйти не так. Я хотел дать гораздо больше команде. И мой вот этот спич, когда я сказал, что чувствую себя говном, тоже есть разница чувствовать и считать себя говном. Чувствую себя говном, потому что пацаны заходят после игры в раздевалку, потные, грязные, празднуют победу, а я сижу вот просто сухой. Сухой, знаешь, как будто никчемный, ничего не сделал, чтобы мы победили. И так из раза в раз. Там последние мои полтора месяца я не играл. Вообще практически не выходил.
А что я чувствую, наверное, то, что я не додал многое «Локомотиву». Я не буду искать здесь крайним, всегда спрашиваю с самого себя. Да, где-то, наверное, не справился с эмоциями, да, где-то вел себя не так, как нужно. Но для меня всегда оправдание всему этому, что я был искренен. Если бы со мной человек сел и поговорил, решились бы многие проблемы. Но как должен чувствовать себя футболист, который не играет, с которыми не разговаривают? ... Вы хотели правду? Михаил Михайлович хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном», — сказал Тикнизян в новом выпуске FONtour.
Летом 2025-го года футболист подписал контрак с «Црвеной Звездой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0