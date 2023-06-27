Умяров: «Хочется поскорее выйти на поле. Эти мысли сопровождали меня полгода»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал «СЭ» о своем настрое перед началом нового сезона РПЛ.
— С какими мыслями входишь в сезон?
— Хочется поскорее выйти на поле. Эти мысли сопровождали меня полгода.
— Соскучились друг по другу? Или еще бы отдохнули?
— Конечно. Но отдых — всегда хорошо.
— Какие были эти полгода?
— Было очень тяжело. Было много этапов и мыслей.
— Что помогало не закиснуть?
— Семья и близкие.
— Во время какого матча больше всего хотелось выйти на поле?
— Во время любого матча. Когда ты пропускаешь какое-то время, даже неделю или две недели. Это сказывается на состоянии. А когда пол года — втройне тяжелее.
— Как настроение?
— Настроение хорошо. Всю вторую часть пропустил. Надеюсь, что травма в прошлом. Думаю, что на сборах буду начинать тренироваться с командой.
— Можно ли говорить о полном восстановлении?
— Хотелось бы сказать, да.
— Что-то сейчас беспокоит?
— Нет, единственное без команды пока тренировался.
— Какие были мысли?
— Было очень тяжело. Было много мыслей. На разных этапах — разные мысли. Изначально были одни сроки. Потом в Дубае поняли, что нужна операция. Ждали операцию. Много было этапов и много мыслей.
— Как провел отпуск?
— Пять-шесть дней мы отдыхали с супругой. Потом все время был в Москве, тренировался.
В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года. 22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.
В сезоне-2022/23 Умяров провел 14 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
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5
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6
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14
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15
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16
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