Захарян: «Сделаю Тюкавину подарок на свадьбу. Простава? Это вопросы к Костику»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признался, что еще не успел сделать подарок на свадьбу одноклубнику Константину Тюкавину.
«Что подарил Тюкавину на свадьбу? Пока не видел его, но подарок какой-нибудь сделаю. Простава? Это вопросы к Костику», — приводит слова Захаряна Sport24.
20-летний Тюкавин в начале июня женился на своей девушке Алене Шабуровой.
Источник: Sport24
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