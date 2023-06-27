Захарян: «Сделаю Тюкавину подарок на свадьбу. Простава? Это вопросы к Костику»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признался, что еще не успел сделать подарок на свадьбу одноклубнику Константину Тюкавину.

«Что подарил Тюкавину на свадьбу? Пока не видел его, но подарок какой-нибудь сделаю. Простава? Это вопросы к Костику», — приводит слова Захаряна Sport24.

20-летний Тюкавин в начале июня женился на своей девушке Алене Шабуровой.