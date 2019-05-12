Наиль Умяров: "Федун поздравил с дебютом"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Уфой" (1:0) отметил, что быстрый гол повлиял на ход игры.

– Сегодня у вас был дебютный матч в стартовом составе "Спартака". Когда узнали, что выйдете с первых минут?

– Узнал перед игрой. По тренировкам было непонятно. Перед матчем Олег Георгиевич позвал и сказал, чтобы готовился.

– Остались довольны дебютом?

– Конечно, всегда хочется совершенствоваться. В каких-то моментах сыграл хорошо, в каких-то плохо. Постараюсь улучшить свою игру.

– Еще на сборах отмечалось, что вы не по годам уверенны в себе и руководите на поле партнерами. Сегодня удалось в полной мере себя проявить?

– Я всегда так играл. Всегда придерживался такого стиля. С самого детства. Поэтому сегодня не делал ничего сверхъестественного.

– Было понятно, что "Спартаку" придется взламывать плотную оборону. Забили быстрый мяч. Насколько было тяжело или просто противостоять "Уфе", которая из-за этого немного раскрылась?

– Быстрый гол повлиял на ход игры. Если бы мы забили и во втором моменте, когда Ташаев вышел один на один – было бы еще лучше. Хорошо, что в концовке не пропустили.

– Леонид Федун после матча заходил в раздевалку. Что он сказал, и поздравили ли вас с дебютом?

– С дебютом поздравил, а то, что он сказал, пусть останется в раздевалке. (Елена Григорьевская)

Умяров отдал больше 90 процентов точных передач в матче с "Уфой"

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