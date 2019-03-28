Наиль Измайлов – о переносе матча "Спартак" – "Рубин" и не только

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов на мероприятии "Арена Форум" прокомментировал решение РПЛ перенести матч 26-го тура с "Рубином".

– Выступая на "Арене Форум" вы говорили о тренировочной базе клуба возле стадиона, якобы надо будет ее купить.

– Да. По инвестиционному контракту тренировочная площадка была передана министерству спорта РФ и сейчас мы планируем выкупить ее для использования в тренировочном процессе основной команды. На данный момент объект принадлежит минспорту.

– Примерная цена понятна?

– Нет.

– Какова ситуация с абонементами в этом году?

– После окончания абонементной программы мы уже давали информацию. Но сейчас дополнительно продавали абонементы на вторую часть сезона, и было реализовано около двухсот абонементов.

– Будет ли построена новая академия?

– Многофункциональный зал на 12 тысяч зрителей. У нас есть разрешительные документы и проект. Это будет в Тушино, прямо напротив стадиона, на прилегающей территории. В Москве сейчас мало многофункциональных объектов, тем более такой емкости, поэтому мы считаем, что рынком это будет воспринято позитивно и экономическая эффективность от этого объекта будет позитивной.

– Когда вы строили стадион, такой план был, но его заморозили.

– Да. Теперь размораживаем.

– А что скажете по срокам?

– Свайное поле там уже забито. Оно было сделано вместе со строительством основного стадиона. Поэтому поднять коробку, сделать фасад, инженерную начинку можно года за полтора. В ближайшее время будем планировать эти работы.

– Есть ли план улучшить проход на дальние трибуны и усовершенствовать навигацию вокруг стадиона? Народ высказывает недовольство...

– Схема движения давно выбрана и она работает эффективно. Жалобы были на матче с "Зенитом", причем от питерских болельщиков, но вопрос организации допуска на гостевую трибуну – это вопрос службы безопасности сине-бело-голубых.

– "Спартак" примет "Рубин" в понедельник, а не в воскресенье, как планировалось. Почему?

– То, что касается календаря – матч назначает лига. Мы вынуждены подчиниться тому календарю, который есть. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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