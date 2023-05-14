Нагорных призвал не искать оправданий потере очков в матче с «Крыльями Советов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал корреспонденту «СЭ» ничью в матче 27-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1).

«Игра действительно была непростая сегодня, первый тайм совсем не получился. Понимаю, что в конце сезона уже накапливается усталость, но это не может быть оправданием. Игроки высокого уровня должны пользоваться временем, предоставленным главным тренером, подтверждая его», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей. «Крылья Советов» находится на 12-й строчке с 26 очками.