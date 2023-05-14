Баринов — о весенних результатах «Локо»: «Все команды немного погасли — чемпион уже определен»

Заслуженный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов ответил на вопрос корреспондента «СЭ», смогут ли железнодорожники поддерживать такую форму в следующем сезоне.

«Я не могу сказать, что они будут в такой же хорошей форме в следующем сезоне. Такое ощущение, что все команды немного погасли после перерыва. Чемпион определен, а кто будет вторым, третьим — не особо важно для всех. Но это чисто мое ощущение. Сейчас у «Локомотива» хорошая форма. Мы же видели, что раньше «Локомотив» был на грани вылета. Думаю, что-то в команде изменилось к лучшему. Главное, чтобы руководители не наворотили ничего лишнего», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Локомотив» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 27 матчей.