Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» ситуацию с капитаном команды Ведраном Чорлукой, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона.

— Чорлука является крайне важным игроком для нашего клуба, но все, что касается продления контракта или переговоров — это прерогатива клуба, поэтому я комментировать это не буду. Но еще раз подчеркну важность Ведрана для «Локомотива».

— Почему он пропустил матч с «Арсеналом»? Из-за травмы или из-за чего?

— Не могу сказать. (Севастиан Терлецкий)

Чорлука после победы над «Сочи» (3:1) в 22-м туре Тинькофф-РПЛ опубликовал фото с пивом в сториз Instagram.