Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных 15 марта в интервью «СЭ» прокомментировал результаты клуба после зимней паузы. У «железнодорожников» три победы в Тинькофф РПЛ и одна в Кубке России.

— После зимней паузы команды перестроена главным тренером. Игроки дают то, на что мы рассчитывали, когда их приглашали выступать за «Локомотив». В чем причина таких результатов? Всегда надо давать тренеру поработать с командой. Обстоятельства, в которых пришел в команду Марко Николич, были экстремальными. Было очень сложно с ходу войти в коллектив, а через две недели уже начать чемпионат. Сейчас у него была возможность нормально поработать, мы видим, что это действительно тренер высокого класса. Он оправдывает надежды, которые на него возлагались при приглашении.

Команда очень хорошо поработала на сборах. Все мобилизованы, отлично готовы физически. Наверное, вы заметили, что некоторые даже изменились функционально. Команда на ходу. Дай бог, чтобы дальше все так шло.

— Можете прокомментировать массовое увольнение в «Локомотиве»?

— Не буду комментировать.

— Говорят, это решение РЖД...

— Ко мне уже обращались по этому поводу, всех направлял в клуб, потому что это работники клуба.

По состоянию на 15 марта, «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице с 37 очками.

(Севастиан Терлецкий)