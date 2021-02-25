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Квинси Промес заявил, что «Спартак» всегда должен быть первым

16:32
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Новичок «Спартака» нападающий Квинси Промес ответил на вопрос о том, может ли команда побороться за чемпионство с «Зенитом».

— Есть ли шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— «Спартак» всегда нацелен на первое место, мне неинтересны другие команды. Я вернулся, чтобы побеждать. «Спартак» всегда должен быть только первым. Меня не волнует, кто там выше нас. Это интересный вызов, — сказал футболист.

В этом сезоне форвард провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

(Сергей Федоров)

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