Квинси Промес заявил, что «Спартак» всегда должен быть первым

Новичок «Спартака» нападающий Квинси Промес ответил на вопрос о том, может ли команда побороться за чемпионство с «Зенитом».

— Есть ли шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— «Спартак» всегда нацелен на первое место, мне неинтересны другие команды. Я вернулся, чтобы побеждать. «Спартак» всегда должен быть только первым. Меня не волнует, кто там выше нас. Это интересный вызов, — сказал футболист.

В этом сезоне форвард провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

(Сергей Федоров)