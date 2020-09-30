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«Надеюсь, что ситуация благополучная». Дюков — о финансовых проблемах в клубах РПЛ

15:16
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Президент РФС Александр Дюков — о финансовых проблемах в клубах РПЛ.

— Мне трудно давать оценку о финансовом состоянии в «Уфе», «Тамбове» и «Химках», — сказал Дюков. — У меня нет информации о проблемах. Надеюсь, что ситуация там благополучная. Сложности есть у многих клубов, компаний и даже регионов. Если будут обращения ко мне, я, безусловно, помогу, но РФС не может позволить оказать финансовую помощь. В переезд «Тамбова» в Саранск я не верю, зная текущую ситуацию в регионе. (Евгений Белоусов)

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