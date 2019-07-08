Набиуллин перешел в "Сочи"

"Зенит" и "Сочи" достигли соглашения о переходе защитника Эльмира Набиуллина. По условиям соглашения сине-бело-голубые сохраняют за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.
24-летний Набиуллин присоединился к "Зениту" 15 февраля 2018-го. В составе сине-бело-голубых провел 22 матча, отдал 2 результативные передачи и выиграл российскую премьер-лигу.
Эльмир Набиуллин продолжит карьеру в Сочи.– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 8 июля 2019 г.
Сине-бело-голубые и футбольный клуб "Сочи" достигли соглашения о переходе защитника. По условиям договора "Зенит" сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-08-elmir-nabiullin-prodolzhit-kareru-v-sochi.htm
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