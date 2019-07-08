21:02 | Футбол — РПЛ

Набиуллин перешел в "Сочи"

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"Зенит" и "Сочи" достигли соглашения о переходе защитника Эльмира Набиуллина. По условиям соглашения сине-бело-голубые сохраняют за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.

24-летний Набиуллин присоединился к "Зениту" 15 февраля 2018-го. В составе сине-бело-голубых провел 22 матча, отдал 2 результативные передачи и выиграл российскую премьер-лигу.

 

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-07-08-elmir-nabiullin-prodolzhit-kareru-v-sochi.htm

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