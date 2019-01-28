На втором сборе "Крылья" сыграют четыре контрольных матча

По окончании первого учебно-тренировочного сбора, который прошел в ОАЭ, "Крылья Советов" получили три выходных дня, информирует официальный сайт клуба. 31 января команда соберется в Москве, откуда отправятся в турецкий Белек.

На втором сборе запланировано проведение четырех контрольных матчей. 2 февраля команда сыграет с болгарским "Ботевом".

Вторым соперником самарцев будет сербский "Партизан". Эта игра состоится 6 февраля.

12 февраля "Крылья Советов" завершат сбор поединками с латвийским "Спартаком" и казахстанским "Кайсаром".