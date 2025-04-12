На стадионе в Грозном погас свет во время матча «Ахмат» — «Ростов»

На стадионе «Ахмат Арена» в Грозном погас свет во время матча грозненцев с «Ростовом» в 24-м туре РПЛ.

Неполадки произошли на 69-й минуте. Как сообщила пресс-служба «Ахмата», команды возобновят игру через 15 минут. Судья Ян Бобровский отправил футболистов в раздевалку.

Отметим, что пауза в итоге составила примерно 5 минут.