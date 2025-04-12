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12 апреля, 21:05

В «Пари НН» заявили о доверии к Гончаренко: «Он взял штурвал и ответственность на себя, он и ведет этот корабль»

Александр Абустин
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Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил «СЭ» на вопрос о возможном увольнении главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.

После зимней паузы команда одержала одну победу, потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.

«Этот вопрос сейчас вообще не на повестке. Мы его не поднимали и не обсуждали на совете директоров. Гончаренко тренирует команду, и коллектив вовлечен в работу. Нет каких-то распрей и дружбы против кого-то, тренерский штаб — единое целое. Не только тренеры, которые пришли с Виктором Михайловичем, но и которые были до него. У них полная синергия взаимодействия. Конечно, нас, как и наших болельщиков, не радует место в турнирной таблице. Тем не менее, Гончаренко взял штурвал и ответственность на себя, он и ведет этот корабль. К нему нет вопросов, которые требуют радикальных решений», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Также Мелик-Гусейнов рассказал о том, когда будут рассматривать вопрос о продолжении сотрудничества с Гончаренко.

«Давайте дождемся времени, когда совет директоров будет подводить определенные итоги. Пока каких-то экстренных заседаний не планируется. Тренера я поддерживаю, мы в очень хороших отношениях, общаемся ежедневно. Со спортивным директором Александром Удальцовым тоже общаемся каждый день. Если бы что-то было, то мы бы не сидели вместе на матче, не переживали бы, не строили бы какие-то совместные проекты и планы. Конечно, все это было бы видно. Лебедь, рак, да щука — сейчас этого нет», — добавил Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 24 матчах. В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде против «Локомотива».

Виктор Гончаренко возглавляет «Пари НН» с октября 2024 года. Контракт 47-летнего белорусского специалиста с клубом действует до конца июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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Оренбург – Динамо Мх
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Акрон – Спартак
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