На сбор арбитров премьер-лиги вызваны три судьи из первого дивизиона

Сегодня в Новогорске начался трехдневный сбор судей премьер-лиги, на который вызваны 22 арбитра и 31 ассистент.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в этот раз пригласил трех рефери, которые пока не допущены к судейству встреч чемпионата России, но, судя по всему, рассматриваются как кандидаты. Речь об Алексее Амелине (Тула), Иване Сиденкове (Санкт-Петербург) и Павле Шадыханове (Москва).

Помимо них вызваны: Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Василий Казарцев (все — Санкт-Петербург), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Николай Волошин (Смоленск), Алексей Еськов, Алексей Матюнин, Сергей Карасев (все — Москва), Анатолий Жабченко (Краснодар), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин, Евгений Турбин (все — Дмитров), Алексей Сухой (Люберцы).

Получили приглашения Кирилл Левников (Санкт-Петербург) и Владимир Москалев (Воронеж), которые после первых двух туров чемпионата отстранены на неопределенный срок. По-прежнему вне премьер-лиги остается Роман Галимов (Улан-Удэ). (Александр Бобров)