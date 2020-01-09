На первом сборе «Оренбург» проведет товарищеские матчи со «Слованом» и «Славией»
«Оренбург» в своем официальном Twitter поделился планами на первый январский сбор.
Так, 10 января клуб из Оренбурга вылетит на первый предсезонный сбор в Белеке и пробудет там до 22 января. В его завершающей части «Оренбург» проведет два контрольных матча:
18 января — со «Слованом» из Братиславы, а 21 января — со «Славией» из Софии. После 18 сыгранных матчей «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице с 19 очками. Однако клуб провел на один матч меньше, и в случае победы в пропущенной встрече с «Сочи» он сможет подняться, как минимум, на 11-е место.
10 января ФК «Оренбург» вылетает на первый предсезонный сбор. Команда пробудет в Белеке до 22 января. В завершающей части первого сбора запланировано два контрольных матча:— ФК Оренбург (@fcorenburg) January 9, 2020
18 января «Оренбург» — «Слован» (Братислава, Словакия)
21 января «Оренбург» — «Славия» (София, Болгария) pic.twitter.com/CbQG1rkA5H