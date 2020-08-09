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«На месте руководителей «Спартака» я бы задумался над тем, чтобы сняться с чемпионата». Комментатор «Матч ТВ» — о судействе

9 августа 2020, 23:33
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Телекомментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о судействе в матче первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

— На месте руководителей «Спартака» я бы задумался над тем, чтобы сняться с чемпионата.

Ранее владелец красно-белых Леонид Федун заявил «СЭ», что «Спартак» снимется с розыгрыша чемпионата России.

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