«На месте руководителей «Спартака» я бы задумался над тем, чтобы сняться с чемпионата». Комментатор «Матч ТВ» — о судействе
9 августа 2020, 23:33
Телекомментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о судействе в матче первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
— На месте руководителей «Спартака» я бы задумался над тем, чтобы сняться с чемпионата.
Ранее владелец красно-белых Леонид Федун заявил «СЭ», что «Спартак» снимется с розыгрыша чемпионата России.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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