Телекомментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о судействе в матче первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

— На месте руководителей «Спартака» я бы задумался над тем, чтобы сняться с чемпионата.

Ранее владелец красно-белых Леонид Федун заявил «СЭ», что «Спартак» снимется с розыгрыша чемпионата России.