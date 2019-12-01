На матче «Зенит» — «Спартак» ожидается более 55 тысяч зрителей
12:19
В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Спартак». Команда из Санкт-Петербурга сыграет в в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в красно-белой форме, вратарь — в желтом, сообщает официальный сайт «Зенита».
На матче ожидается более 55 тысяч зрителей, гостей поддержат 5367 болельщиков.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 19.00 (мск).
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Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-12-01-segodnya-zenit-sygraet-so-spartakom-na-gazprom-arene.htm
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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