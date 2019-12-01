РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

На матче «Зенит» — «Спартак» ожидается более 55 тысяч зрителей

12:19
Теги:

В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Спартак». Команда из Санкт-Петербурга сыграет в в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в красно-белой форме, вратарь — в желтом, сообщает официальный сайт «Зенита».

На матче ожидается более 55 тысяч зрителей, гостей поддержат 5367 болельщиков.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 19.00 (мск).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 7605
Все опросы
Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-12-01-segodnya-zenit-sygraet-so-spartakom-na-gazprom-arene.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир