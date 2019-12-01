В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Спартак». Команда из Санкт-Петербурга сыграет в в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в красно-белой форме, вратарь — в желтом, сообщает официальный сайт «Зенита».

На матче ожидается более 55 тысяч зрителей, гостей поддержат 5367 болельщиков.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 1 декабря. Начало — в 19.00 (мск).

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