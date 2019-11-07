На «Локо» напали деньги. От денег сумели спрятаться. Лайв Короткина и Егорова
12:45
Сегодня с 13.00 до 14.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
— поражение «Локо» от «Юве» и восторг болельщиков
— скандал с билетами на матче
— будущее Миранчука
— ЦСКА и «Краснодар» в Лиге Европы
— «Спартак» и Тедеско
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