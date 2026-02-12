На конгрессе УЕФА почтили память Никиты Симоняна

Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Брюсселе минутой молчания почтил память олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. 24 ноября именем Симоняна была названа трибуна А на «Лукойл Арене».

В составе «Спартака» он стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР, а вместе со сборной СССР — олимпийским чемпионом (1956).

В тренерской карьере он дважды выиграл чемпионат СССР с красно-белыми и трижды победил в Кубке СССР. Во главе «Арарата» Симонян становился чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Также специалист возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».