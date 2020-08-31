На фанатов «Локо» возбудили уголовное дело после нападения на болельщиков «Зенита»
12:30
После нападения на болельщиков «Зенита» в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в воскресенье около 19 часов. Сообщалось, что фанаты «Локомотива» ворвались в кафе и стали избивать болельщиков «Зенита». Злоумышленники сломали два стола, после чего скрылись.
Сами пострадавшие от медицинской помощи отказались, заявление в полицию писать не стали. К правоохранителям обратился владелец кафе.
Дополнительная информация:
https://78.ru/news/2020-08-31/posle_napadeniya_na_fanatov_zenita_v_moskovskom_kafe_vozbudili_ugolovnoe_delo