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Фанаты «Локо» устроили драку с болельщиками «Зенита» в кафе

10:38
Скриншот видео драки фанатов &quot;Локо&quot; и &quot;Зенита&quot;. Фото Baza
Скриншот видео драки фанатов &quot;Локо&quot; и &quot;Зенита&quot;. Фото Baza
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В Москве произошла драка между фанатами «Локомотива» и «Зенита», сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям источника, фанаты «железнодорожников» напали на болельщиков петербуржцев в одном из кафе Москвы. При этом парня с девушкой и мужчину с ребенком трогать не стали.

Отмечается, что никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился.

Встреча 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России прошла в воскресенье в Москве и закончилась со счетом 0:0.

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