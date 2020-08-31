Фанаты «Локо» устроили драку с болельщиками «Зенита» в кафе

В Москве произошла драка между фанатами «Локомотива» и «Зенита», сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям источника, фанаты «железнодорожников» напали на болельщиков петербуржцев в одном из кафе Москвы. При этом парня с девушкой и мужчину с ребенком трогать не стали.

Отмечается, что никто из пострадавших, кроме владельца кафе, в полицию не обратился.

Фанаты «Локомотива» весело встретили фанатов «Зенита» в Москве. Как итог — разрушенное кафе и несколько человек на полу. pic.twitter.com/Ae5y2ePsZk — Московские новости (@moskow_vk) August 31, 2020

Встреча 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России прошла в воскресенье в Москве и закончилась со счетом 0:0.