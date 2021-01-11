РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

На этой неделе Газизов встретится с руководством «Уфы», где обсудят его возможное возвращение

12:38
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ», что на этой неделе проведет встречу с Шамилем Газизовым. Функционеру предложили вернуться башкирский клуб.

— На днях, как и планировали, вернемся с Газизовым к этому разговору (возвращения в клуб — прим. «СЭ»), — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Мы договорились, что до середины января он берет паузу, осматривается, отдыхает, приходит в себя. Нет смысла его торопить. В ближайшее время переговорим, если будет найдено совместное решение, то оно тут же будет и озвучено.

Шамиль Газизов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, а покинул клуб уже 8 декабря. На данный момент уфимцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в активе.

(Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир