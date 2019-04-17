14:45 | Футбол — РПЛ

На домашний матч "Краснодара" против "Зенита" проданы все билеты

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Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Краснодар""Зенит" проданы, сообщает пресс-служба "быков".

Встреча состоится 20 апреля. Начало – в 21.00 по московскому времени.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 48 очков. "Краснодар" идет на 3-й строчке, отставая на 6 баллов.

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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