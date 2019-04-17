На домашний матч "Краснодара" против "Зенита" проданы все билеты

Все билеты на матч 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" проданы, сообщает пресс-служба "быков".
Встреча состоится 20 апреля. Начало – в 21.00 по московскому времени.
"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в своем активе 48 очков. "Краснодар" идет на 3-й строчке, отставая на 6 баллов.
🔥🔥 Все билеты проданы 🔥🔥#КраснодарЗенит pic.twitter.com/LL1p4OCimi– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 апреля 2019 г.
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Кто будет главным преследователем "Зенита" после 23-го тура РПЛ?
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