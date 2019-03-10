17:44 | Футбол — РПЛ

"Мясу смерть!" Жесткий перфоманс фанатов перед дерби "Динамо" - "Спартак"

Свиные головы и баннер фанатов "Динамо". Фото https://vk.com/ofnews Мост возле стадиона "Химки Арена" спустя некоторое время. Фото "СЭ"
Свиные головы и баннер фанатов "Динамо". Фото https://vk.com/ofnews
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Болельщики "Динамо" подготовили жесткий перфоманс к матчу 19-го тура премьер-лиги против "Спартака".

Как сообщает паблик OFNEWS в социальной сети "Вконтакте", по пути от МКАД к стадиону "Арена Химки" они вывесили баннер "Мясу смерть", а также повесили свиные головы на перила моста. Вскоре все это было убрано. 

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 18 туров. "Спартак" с 29 баллами располагается на 4-й строчке.

Динамо - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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