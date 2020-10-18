Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал гол игрока «Химок» Резиуана Мирзова в ворота московского клуба в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

— Когда забил Мирзов, не было мысли: «Черт, зачем мы отдали его в «Химки»?

— Если честно, мы стараемся думать о своей игре и концентрироваться на ней. Думаю, для него забить было важно, и этот гол придал ему положительных эмоций. Ну а нам важны заработанные три очка.

Мирзов отправился в аренду до конца сезона в «Химки» как раз из «Спартака». (Артем Калинин).

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