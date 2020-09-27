Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Ротором» (3:1) в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России поделился впечатлениями от победы.

«Мы понимали, что «Ротор» будет больше обороняться, использовать контратаки, потому что команда потеряла большую группу игроков основного состава, поэтому сценарий был предопределен. Естественно нам хотелось бы пораньше открыть счет и при счете 2:0 уже не пропускать. А так все остальное меня удовлетворило», — цитирует Слуцкого официальный сайт казанцев.

«Почему не играл Йевтич? У него микроповреждение, мы его долго готовили к игре. Он уже практически начал тренироваться, но решили не рисковать».