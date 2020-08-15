Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 2-го тура Тинькофф — РПЛ с «Зенитом» (0:2) отдал должное и своей команде, и сопернику. По его словам, он благодарен своим футболистам за игру.

— Что сказали команде после матча? — вопрос Карпину в комментарии для СМИ.

— Сказал, что молодцы. Бывает. Играли хорошо. Первый тайм хорошо, второй — еще лучше. Поблагодарил за игру.

— После перерыва команда вышла с иным настроем. В раздевалке хорошо поговорили с игроками?

— Подсказать где-то надо было, да. Как и что нужно делать, на какой скорости. И второй тайм... Все всё видели — и даже говорить ничего не надо. Мы играли против лучшей на данный момент команды в России.

— На ваш взгляд, чего сегодня не хватило вашей команде?

— Не хватило голов. Все остальное было. Игра была, прессинг был, первый тайм неплохой, второй — хороший.

— У вас есть логичное объяснение, почему Мамаев не смог реализовать свои моменты?

— Нет, потому что это футбол. (Артем Агапов)