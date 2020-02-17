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Музыкальная дуэль Джикии и Жиго

14:31
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Канал «Спартака» на Youtube опубликовал видео музыкального конкурса, в котором участвовали защитники команды Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

Игроки по очереди слушают известные песни на языке соперника. Футболист в наушниках воспроизвести слова так, как слышит, а соперник — угадать ее название и исполнителя.

За каждый правильный ответ начисляется один балл. Побеждает тот, кто набрал больше баллов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1229351684029272065

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