Музыкальная дуэль Джикии и Жиго

Канал «Спартака» на Youtube опубликовал видео музыкального конкурса, в котором участвовали защитники команды Георгий Джикия и Самюэль Жиго.

Игроки по очереди слушают известные песни на языке соперника. Футболист в наушниках воспроизвести слова так, как слышит, а соперник — угадать ее название и исполнителя.

За каждый правильный ответ начисляется один балл. Побеждает тот, кто набрал больше баллов.