Музыкальная дуэль Джикии и Жиго
14:31
Канал «Спартака» на Youtube опубликовал видео музыкального конкурса, в котором участвовали защитники команды Георгий Джикия и Самюэль Жиго.
Игроки по очереди слушают известные песни на языке соперника. Футболист в наушниках воспроизвести слова так, как слышит, а соперник — угадать ее название и исполнителя.
За каждый правильный ответ начисляется один балл. Побеждает тот, кто набрал больше баллов.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1229351684029272065
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...