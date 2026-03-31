Махачкалинское «Динамо» поможет пострадавшим от наводнения в Дагестане

Махачкалинское «Динамо» поддержит сбор средств на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане, сообщается в соцсетях клуба.

Футболисты и сотрудники клуба перечислят часть заработной платы в поддержку благотворительного сбора. Все вырученные средства от продажи билетов на домашний матч 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (5 апреля) клуб также перечислит в помощь пострадавшим.

Также о помощи пострадавшим сообщили Федерация бокса России и Федерация спортивной борьбы России.

По сообщениям РИА «Новости», в Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

Махачкалинцы после 22 туров занимают 12-е место в таблице чемпионата России.