Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый по итогам матча команд в 26-м туре чемпионата России. Встреча прошла в воскресенье, 28 апреля, в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
– Тренер Мусаев и главный тренер Гончаренко получили по 30 тысяч штрафа за выход за пределы технической зоны, – сообщил глава КДК Артур Григорьянц. – ЦСКА за многократное использование болельщиками пиротехники оштрафован 125 тысяч.
Также наложены штрафы по итогам других игр.
"Анжи" – "Ростов": болельщики "Анжи" скандировали нецензурные выражения – штраф 50 тысяч.
"Динамо" – "Ахмат": за скандирование болельщиками "Динамо" ненормативной лексики – штраф 100 тысяч рублей штраф.
"Локомотив" – "Енисей": главный тренер железнодорожников Юрий Семин покидал пределы технической зоны, он оштрафован на 30 тысяч. (РИА "Новости")
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