Кордоба с 13 голами вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оформил покер в 22-м туре РПЛ с «Пари НН» (5:0).

Теперь на его счету 13 голов в текущем сезоне чемпионата России. Он вышел на первое место в бомбардирской гонке, обойдя нападающего «Балтики» Брайана Хиля (12 голов).

Третье место делят полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и игрок «Локомотива» Алексей Батраков — по 11 голов.

«Краснодар» (49 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 4 очка, но у сине-бело-голубых есть игра в запасе.

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