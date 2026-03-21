Покер Кордобы принес «Краснодару» разгромную победу над «Пари НН»

«Краснодар» на своем поле разгромил «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ — 5:0.

Покер оформил Джон Кордоба. Колумбиец отличился на 6-й, 12-й, 49-й и 85-й минутах. Еще один гол на 70-й минуте забил Никита Кривцов.

Нижегородцы могли отыграть один мяч, но голкипер «быков» Станислав Агкацев отбил удар Даниила Лесового с пенальти перед пятым голом хозяев.

«Краснодар» (49 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 4 очка, но у сине-бело-голубых есть игра в запасе. «Пари НН» (20 очков) идет на 13-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

21 марта, 18:15. Ozon Арена (Краснодар)

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