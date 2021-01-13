Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ» о целях клуба в зимнее трансферное окно.

— Новички будут, — сказал Мурзагулов. — Кроме вратарской линии в каждую из остальных мы возьмем по человеку — это если говорить об игроках стартового состава. Это могут быть как трансферы, так и арендные соглашения. Пока никого не назову, потому что не подписали. Уверен, что болельщикам новые игроки понравится. Будет понятно и очевидно, что это серьезное усиление, а не просто расширение скамейки.

— Много ходит разговоров о возвращении Урунова в «Уфу».

— По Урунову никаких комментариев не будет. Я много раз говорил, что он очень сильный игрок. Остальное — вилами по воде, обсуждать пока бессмысленно.

Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак» летом 2020 года. На счету 20-летнего узбека 1 гол в 9 матчах за красно-белых.

(Константин Колмаков)