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Мурило не поможет «Локомотиву» в матче с «Уфой»

15:18
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Защитник «Локомотива» Серкейра Мурило не сыграет в сегодняшнем матче 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой», информирует сайт железнодорожников.

Как отмечается, в самом начале предыдущей встречи против ЦСКА (1:0) легионер получил болезненный удар, однако сумел продолжить игру.

В настоящий момент Мурило проходит необходимые медицинские процедуры и готовится к матчу четвертого тура против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Матч «Уфа» — «Локомотив» пройдет сегодня, 6 августа (начало — в 17.00 по московскому времени).

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