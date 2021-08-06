Мурило не поможет «Локомотиву» в матче с «Уфой»

Защитник «Локомотива» Серкейра Мурило не сыграет в сегодняшнем матче 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой», информирует сайт железнодорожников.

Как отмечается, в самом начале предыдущей встречи против ЦСКА (1:0) легионер получил болезненный удар, однако сумел продолжить игру.

В настоящий момент Мурило проходит необходимые медицинские процедуры и готовится к матчу четвертого тура против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Матч «Уфа» — «Локомотив» пройдет сегодня, 6 августа (начало — в 17.00 по московскому времени).