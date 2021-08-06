«Динамо» победило «Нижний Новгород», «Ростов» обыграл «Химки» в молодежном первенстве

«Динамо» победило «Нижний Новгород» в 4-м туре молодежного первенства — 3:1.

В составе бело-голубых отличились Максим Кипкаев, Даниил Михайлин и Степан Обрывков. Единственный мяч нижегородцев — на счету Леонида Юферова.

В других матчах тура «Ростов» обыграл «Химки», «Урал» сыграл вничью с «Крыльями Советов», а «Рубин» не смог обыграть «Академию имени Коноплева».

Молодежные команды

4-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 1:1 (1:0)

Судья: Тугашев (Уфа).

6 августа. Сысерть. Стадион «Бажовия».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:2 (1:1)

Голы: Михайлов, 9 (0:1). Павлюк, 39 (1:1). Иконников, 55 (2:1). Захаров, 90+1 (2:2).

Судья: Четкин (Омск).

6 августа. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:3 (0:2)

Голы: Кипкаев, 27 (0:1). Михайлин, 42 (0:2). Обрывков, 64 (0:3). Юферов, 89 (1:3).

Судья: Прокопов (Ярославль).

6 августа. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Химки — мол.» (Химки) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:0)

Голы: Щетинин, 50 (0:1). Щетинин, 54 (0:2).

Судья: Дедов (Санкт-Петербург).

6 августа. Химки. Стадион «Новые Химки».