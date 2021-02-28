«Мурашек не было». Солтмурад Бакаев о матче против «Спартака»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев, который раньше выступал за «Спартак», рассказал «СЭ» о своих эмоциях в матче против бывшего клуба.

«Рубин» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ в гостях победил «Спартак» со счетом 2:0.

— Впервые вышел на этот стадион в составе другой команды, — рассказал «СЭ» Солтмурад Бакаев. — Эмоций, конечно, было много, но я был сконцентрирован на игре, на том, чтобы помочь команде, помочь, в первую очередь, в обороне. Эмоции уходят на второй план. Главное — победа и помочь как угодно своей команде. Мурашек не было. Все было нормально, я был сконцентрирован. Эмоции мной не овладели.

Напомним, Солтмурад Бакаев ранее выступал за «Спартак». 6 января 2020 года он подписал пятилетний контракт с «Рубином.

(Севастиан Терлецкий)

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