Черчесов — об удалении Исмаэла во втором матче подряд: «Видимо, в «Спартак» хочет, красный цвет любит»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча против «Краснодара» (0:1) в 23-м туре РПЛ.

Единственный гол на 86-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба.

«Никаких комментариев. Хороший матч, мы проиграли 0:1. Результат не понравился. По большому счету, делали то, что планировали. Понятно, что играли с непростым соперником, но увидели хорошую команду, игру, которая держала всех в напряжении, и результат, который нас не устроил», — сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

Также главный тренер «Ахмата» прокомментировал вторую подряд красную карточку Исмаэла Силвы — бразильца удалили на 90+3-й минуте. Ранее он получил красную карточку в матче 21-го тура с «Акроном» (1:1), из-за которой пропустил предыдущий матч грозненцев.

«Видимо, в «Спартак» хочет. Красный цвет, видимо, любит. Не будет никаких санкций, зачем? Футбол — это футбол. Он же не специально. Я не знаю, был фол или нет. Бывает», — добавил Черчесов.

«Ахмат» с 30 очками идет девятым в турнирной таблице. В следующем туре грозненцы 11 апреля в гостях сыграют с «Крыльями Советов».

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