Черчесов — об удалении Исмаэла во втором матче подряд: «Видимо, в «Спартак» хочет, красный цвет любит»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча против «Краснодара» (0:1) в 23-м туре РПЛ.
Единственный гол на 86-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба.
«Никаких комментариев. Хороший матч, мы проиграли 0:1. Результат не понравился. По большому счету, делали то, что планировали. Понятно, что играли с непростым соперником, но увидели хорошую команду, игру, которая держала всех в напряжении, и результат, который нас не устроил», — сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».
Также главный тренер «Ахмата» прокомментировал вторую подряд красную карточку Исмаэла Силвы — бразильца удалили на 90+3-й минуте. Ранее он получил красную карточку в матче 21-го тура с «Акроном» (1:1), из-за которой пропустил предыдущий матч грозненцев.
«Видимо, в «Спартак» хочет. Красный цвет, видимо, любит. Не будет никаких санкций, зачем? Футбол — это футбол. Он же не специально. Я не знаю, был фол или нет. Бывает», — добавил Черчесов.
«Ахмат» с 30 очками идет девятым в турнирной таблице. В следующем туре грозненцы 11 апреля в гостях сыграют с «Крыльями Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1