Мурад Мусаев: «Не было у меня с Галицким неприятных разговоров. Ни единого»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал о том, как складываются его отношения и как проходит общение с владельцем клуба Сергеем Галицким.

— Как на перемены в игровой стилистике «Краснодара» реагирует Сергей Галицкий?

— Я бы не сказал, что мы отошли от фирменного стиля — забили-то в РПЛ больше всех. Мяч контролируем чуть меньше, чем раньше, но по-прежнему нацелены на атаку. Хотя какие-то механизмы в игре по объективным причинам утрачены. Надо перетерпеть, набирать максимум очков. Сыгранность будет добавляться с каждым матчем, плюс начнут поправляться травмированные. Президент к происходящему относится с пониманием. Поведение Сергея Николаевича в период неудач говорит о его сильном характере. Паника, крики — это не про Галицкого.

— Самый тяжелый разговор с ним за последние месяцы?

— Честно, не было у меня с Галицким неприятных разговоров. Ни единого! Все взвешенно, спокойно.

— Что же может разозлить Сергея Николаевича?

— Например, когда эксперты на ТВ постоянно твердят о том, что нашим футболистам нужно поскорее уезжать за границу. В этом году российский чемпионат стал более открытым, много голов, ярких матчей, куча команд борется за медали. Но вместо того, чтобы развивать наш продукт, говорить о его плюсах, мы без конца концентрируемся на минусах, да еще призываем к отъезду на Запад сильнейших игроков.

— Мысль Галицкого разделяете?

— С ним трудно не согласиться. А я вот какой момент отмечу. Прошлой осенью ЦСКА победил «Реал», а мы — «Севилью», которая в ла лиге тогда шла на первом месте. В России всех сразу захлестнула эйфория, рассыпались в комплиментах. Но сейчас и ЦСКА, у которого тоже проблем хватает, и мы проиграли в Лиге Европы два матча подряд, и все заговорили иначе. Мол, «Краснодар» и ЦСКА — команды для внутреннего пользования. Зачем бросаться в крайности?

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