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Мурад Мусаев: «Крылья» ничем не удивили»

15 июля 2020, 20:33
Мурад Мусаев. Фото "СЭ"
Мурад Мусаев. Фото "СЭ"
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Можно ли приравнять эту ничью к поражению? Нельзя, потому что наши соперники еще не сыграли между собой. Ребята оставили все силы. У нас небольшие возможности для ротации. Трудно предъявить ребятам претензии — очень сложный график. Удивили ли чем-то «Крылья»? Нет. мы ожидали, что будет низкий блок с быстрыми нападающими».

Крылья Советов — Краснодар

 

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