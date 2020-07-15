Мурад Мусаев: «Крылья» ничем не удивили»
15 июля 2020, 20:33
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» (0:0) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.
«Можно ли приравнять эту ничью к поражению? Нельзя, потому что наши соперники еще не сыграли между собой. Ребята оставили все силы. У нас небольшие возможности для ротации. Трудно предъявить ребятам претензии — очень сложный график. Удивили ли чем-то «Крылья»? Нет. мы ожидали, что будет низкий блок с быстрыми нападающими».
Опрос
проголосовало: 8042Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...