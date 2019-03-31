Мурад Мусаев: "Игнатьев в нормальном состоянии"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал состояние команды перед матчем 21-го тура РПЛ против "Анжи". В заявку кубанцев вошли только четыре полевых игрока. В состав вернулся Иван Игнатьев, который был временно выведен из основы из-за ситуации с контрактом.

- Вернулись из сборных травмированными Рамирес и Ольсен, восстановление их займет 3-4 недели, - сказал Мусаев в эфире "Матч премьер". - Ари еще не восстановился, у Каборе дисквалификация.

- Возвращается Иван Игнатьев, в каком он состоянии, насколько он готов?

- Да в обычном состоянии, он играл за вторую команду, играл за сборную. Думаю, ничего не изменилось.

- "Краснодар" в 2019 году еще ни разу не победил. Как-то это можно объяснить?

- Мы провели качественные матчи, по игре никому не уступили. Немного не хватает. Есть хорошее качество, от этого будем отталкиваться, надеюсь, что победа придет.