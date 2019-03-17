Мурад Мусаев: "Главная проблема – пенальти, которого не было"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России не согласился с мнением о том, что главной проблемой его команды стали потери мяча при переходе в атаку.

– Потери мяча? Главная проблема в том, что был назначен пенальти, которого не было, – заявил Мусаев.

– Поможет ли вам пауза на игры сборных?

– Дело в том, что у нас останется мало игроков. Остальные будут в сборных. У некоторых, как у Каборе, длинные перелеты. Но многие клубы в таком же положении. В целом, считаю, пауза пойдет нам на пользу. Отдохнем, наберемся эмоций и попытаемся занять самое высокое место. (Андрей Михайлов)​