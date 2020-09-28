РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Муллин вернулся в общую группу «Ротора»

18:28
Теги:

Нападающий «Ротора» Камиль Муллин и специалист по реабилитации Денис Никулин вернулись в расположение команды после отрицательных тестов на COVID-19, сообщает официальный сайт волгоградцев.

«По итогам очередного тестирования, два подряд отрицательных результата получили два человека. К команде присоединятся нападающий сине-голубых Камиль Муллин и специалист по реабилитации Денис Никулин. Остальные из списка положительных ждут результатов повторных тестов», — заявляет пресс-служба «Ротора».

В 10-м туре Тинькофф РПЛ «Ротор» на выезде сыграет против «Уфы» в субботу, 3 октября. Начало — в 14.00.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=10516

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6323
Все опросы
Фол на Азмуне в матче «Зенит» — «Уфа»: пенальти или штрафной?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир