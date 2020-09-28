Муллин вернулся в общую группу «Ротора»
18:28
Нападающий «Ротора» Камиль Муллин и специалист по реабилитации Денис Никулин вернулись в расположение команды после отрицательных тестов на COVID-19, сообщает официальный сайт волгоградцев.
«По итогам очередного тестирования, два подряд отрицательных результата получили два человека. К команде присоединятся нападающий сине-голубых Камиль Муллин и специалист по реабилитации Денис Никулин. Остальные из списка положительных ждут результатов повторных тестов», — заявляет пресс-служба «Ротора».
В 10-м туре Тинькофф РПЛ «Ротор» на выезде сыграет против «Уфы» в субботу, 3 октября. Начало — в 14.00.
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