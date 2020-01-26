«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на новое видео бывшего форварда «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгения Савина в Instagram.

К своему посту Савин написал следующее: «Коуч, смиритесь. Поздно уже пыхтеть. Вы меня так и не смогли научить, думаете, что себя научите?» На видео женщина пытается чеканить мяч.

На что 48-летний Слуцкий ответил в комментариях Instagram: «Сава, но если спалил, то можно было бы и не выкладывать».

Слуцкий тренирует «Рубин» с декабря 2019-го.