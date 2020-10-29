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«Может ли «Спартак» стать чемпионом в этом сезоне? Отвечает Романцев

19:32
Олег Романцев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олег Романцев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые могут стать чемпионами в нынешнем сезоне. После 12 туров «Спартак» лидирует в таблице с 27 очками. На 2 очка отстает ЦСКА, на 3 — «Зенит».

— Сейчас ситуация очень хорошая, — сказал Олег Романцев в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Во-первых, они играют в нормальную, надежную игру. Во-вторых, что очень радует, конкуренты слабенькие. «Локомотив» — 0:2 аутсайдеру, Петербург две игры проиграл, это говорит, что не все в порядке. ЦСКА опасен, конечно.

Очень хотелось бы, чтобы они все прошли дальше (в еврокубках). И «Краснодар». Чтоб все наши конкуренты провели на несколько игр больше, чем мы.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=x7tHBJoBZa8&feature=youtu.be

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