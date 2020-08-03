Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал трансферную политику клуба.

— Неделя тренировок позади, — написал Евсеев в Instagram. - 6 человек от нас ушли. По разным причинам. У кого-то закончился срок аренды или контракт. Кто-то получил предложение, выгодное для него и для «Уфы». Нашу клубную философию вы знаете: никогда не мешать человеку расти профессионально.

Сейчас в команде тренируются все, у кого действующие контракты, и мы будем стартовать этим составом. Да, еще есть неделя до 1-го тура. Трансферное окно открыто до октября и все может случиться. Можем и приобрести кого-то, можем и отпустить.

Все футболисты, кто есть сейчас в моем распоряжении, имели игровую практику в прошлом сезоне (за исключением Фольмера). Я в них уверен и я на всех их рассчитываю. Будем играть, буду в них верить и искать те позиции, на которых ребята смогут проявить свои лучшие качества. Задача тренерского штаба: подвести команду к сезону в оптимальных кондициях. Не только функционально.

В августе сразу пойдут игры через 3 дня на 4-й. В таком режиме роль тактики возрастет. Занимаемся ей ежедневно.